Per la Giornata della Memoria 2023 il Collettivo di Ricerca Teatrale guidato da Carlo De Poi, il COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE in collaborazione con l'Arci di Anzano e l'Associazione Girotondo, presenta: "La Leggenda di Giovanni Due Cuori. La straordinaria storia di Janusz Korczak e dei suoi bambini". Viene presentata la storia di Janus Korczak, medico pedagogista, fondatore della Casa dell'Orfano a Varsavia nella prima metà del Novecento, luogo di accoglienza e di cura per i bambini e ragazzi poveri e senza famiglia. In questa che è diventata nel tempo una piccola comunità indipendente, i giovani ospiti erano membri attivi chiamati alla partecipazione e alla condivisione delle regole, sperimentavano l'accoglienza, il rispetto e la solidarietà, sotto lo sguardo amorevole di una figura straordinaria. Korczak non abbandonò mai i suoi bambini, nemmeno quando l'avvento del nazismo cambiò radicalmente le loro vite, restando una luce nell'oscurità. L'eredità di Janus Korczak ha tracciato le basi per la costituzione della Carta internazionale dei diritti del fanciullo del 1959, grazie al suo operato e al libro "Come amare un bambino", redatto nel 1914 e pubblicato nel 1929, manifesto a favore di una totale uguaglianza dei diritti di tutti i bambini. 📍 Sabato 21 gennaio 📍 ore 20.30 📍 Centro sociale di Anzano La cittadinanza è invitata, l'ingresso è libero. Per prenotare il posto scrivere una mail a giada.giacomin@comune.cappellamaggiore.tv.it