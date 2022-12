LIBRI in LOGGIA, mostra/mercato del libro antico, introvabile o altro materiale di carta

COMUNICATO STAMPA ai giornali, radio, televisioni e siti web Sabato 17 dicembre, come solo a Natale, si terrà presso la LOGGIA del PALAZZO dei TRECENTO di Treviso “LIBRI in LOGGIA mostra/mercato del libro antico, raro, introvabile e altro materiale di carta” L’interessante manifestazione libraria, organizzata dall'Associazione Culturale "Piccola Atene" di Treviso, unica manifestazione del genere in Veneto Giunta alla 45a edizione, la manifestazione sarà un’utile occasione per tutti i lettori, bibliofili e collezionisti che potranno trovare qualcosa di interessante per la lettura, lo studio, la ricerca o la personale biblioteca, ma anche per chi vorrà trovare anche per queste Festività il regalo appropriato in forma di libro, sia per chi vorrà spendere pochi euro, come per coloro che vorranno fare un regalo prestigioso e raffinato.