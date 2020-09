"Improvvisare per vincere": ad Asolo un caso di self-publishing

Lei è Katiuscia Baggio, una formatrice e coach nell'area leadership e sviluppo personale. Residente ad Asolo, ma originaria di Castelfranco Veneto, lo scorso 30 agosto ha pubblicato il suo primo libro su Amazon (al costo di 13,64 euro) che da più di 10 giorni è in classifica nella lista top 100, categoria "Novità più interessanti, self help, lavoro e successo", raggiungendo più volte anche la posizione n. 2. Il libro, "Improvvisare per vincere - 8 Step per Imparare a Gestire l’Incertezza, Creare Buone Relazioni con gli Altri e Vivere Meglio ", è stato anche più volte parte della categoria "Top 100, lista bestseller (al 51 la posizione più alta raggiunta), soprattutto in quanto il tema è di notevole attualità visto che tratta della gestione dell'incertezza ed è ora il lavorazione anche la versione in inglese.

Il LIBRO

L’autore ti prenderà per mano e ti guiderà in un percorso di 8 step grazie ai quali diventerai più sicuro in situazioni di incertezza. Il libro ti darà inoltre gli strumenti per creare relazioni più positive e piacevoli con te stesso e con gli altri. Allenerai alcune importanti soft skill, tanto richieste oggi nel mondo del lavoro, quali la capacità di: Comunicare con efficacia e ascoltare attivamente; essere flessibile e aperto al cambiamento; coinvolgere e motivare gli altri; compiere passi verso i tuoi obiettivi, anche se non ti senti del tutto preparato; essere carismatico. Tutte abilità necessarie per creare e gestire team di successo, siano esse squadre di lavoro, famiglie, o gruppi di amici. L'autore è un formatore e un coach dal 2007 e ha lavorato con manager, imprenditori e aziende a livello internazionale. Non è un’attrice di teatro ma, grazie ad alcuni corsi di improvvisazione svolti alla Second City School di Chicago, è rimasta colpita dai numerosi aspetti in comune con il coaching e la formazione alla leadership. Ha così creato un programma formativo unico nel suo genere, condividendo con il pubblico come lei stessa abbia superato alcune importanti difficoltà della sua vita grazie all’improvvisazione.