Liceo Marconi ancora leader nazionale

Secondo e terzo posto alla Finale Nazionale dei Campionati di Economia e Finanza per 2 studenti del Liceo Marconi di Conegliano premiati a Milano il 10 maggio scorso. Tommaso Bordin (2L) e Gianmarco Sambo (3I) del Liceo Economico Sociale, approdati alla gara Nazionale dei Campionati di Economia e Finanza in rappresentanza del Veneto in quanto risultati primi nella selezione regionale, hanno conseguito un eccellente risultato anche a livello nazionale, collocandosi rispettivamente al secondo posto nella categoria Junior e al terzo posto nella categoria Senior. Giunta alla sesta edizione, la competizione è promossa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, che la promuove attraverso gli Uffici Scolastici Regionali. Collaborano alla realizzazione dei Campionati alcuni partner, tra cui la Banca d'Italia, la Consob, FEduF. L'obiettivo della gara è promuovere fra i giovani la cultura economica e finanziaria, come strumento per comprendere i fenomeni economici e sociali in atto e orientarsi in modo autonomo e responsabile rispetto ai cambiamenti della società. La gara si rivolge alle studentesse e agli studenti di tutte le scuole secondarie di secondo grado (statali e paritarie) e non solo alle scuole che hanno nel loro percorso scolastico lo studio dell'economia. Grandissima soddisfazione per alunni e docenti del Liceo Marconi che eccelle ancora una volta nei risultati dei propri studenti a livello nazionale.