LILT Giocare in Corsia - Il sorriso è più potente di qualsiasi guerra.

La LILT di Treviso vuole garantire il benessere delle persone, in particolar modo quella dei bambini che varcano la soglia dell’ospedale grazie al sostegno di “Giocare in Corsia” – un progetto nato nel 1994 dopo che tante mamme, volontarie, decisero di accudire la piccola Ivka nella pediatria dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Il viaggio iniziato tempo fa - di “Giocare in Corsia” - conta ad oggi più di 700 volontari. L’amore impiegato, la determinazione e l’impegno svolto… fan si che a permanenza in pediatria dei tanti bimbi, si trasformi in “gioco” in modo da rendere la giornata più piacevole. Questa realtà è attualmente attiva anche in Ucraina, da poco più di 10 anni in prima linea in oncologia pediatrica di Kiev, causa la stretta connessione storica tra il tasso di tumori infantili riguardo la tragedia nucleare di Chernobyl. I tanti volontari ucraini donano il loro amore ed il loro impegno verso questi bambini deboli, regalando i loro sorrisi ed abbracci, anche in questo terribile periodo di guerra. Per maggiori info: https://www.giocareincorsia.com