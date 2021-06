Live blues aperitivo e grigliata all'aperto @ Antica Osteria Zanatta

Back in the game! Venerdi 2 Luglio musica dal vivo nel giardino dell’Antica osteria Zanatta di Varago (Tv), da sempre tempio della buona musica & cucina! Visto che c'è la partita dell'Italia il live si dividerà in due tranche...in aperitivo dalle 19:00 e nel dopo cena,nella speranza di festeggiare oltre che l'estate anche una vittoria Cena dalla 20:00 con tavoli su prenotazione 0422/778048 Tutto il menu su www.anticaosteriazanatta.com Aperitivo, live e cena ni giardino, con tutte le distanze del caso! Il BLUES ,un po’ di Soul & di R&B..con Matteo Sansoneto Blues Revue' Antica Osteria Zanatta è aperta dalle 18:00. Per chi fosse interessato anche alla partita degli europei può venire in APERITIVO godersi una parte del LIVE e portarsi a casa la cena/GRIGLIATA da mangiare a casa Prenotazioni asporto allo 0422778048 grigliamo per passione ANTICA OSTERIA ZANATTA dal 1937 4^generazione LOCALE RINNOVATO NEL 2019 via borgo 64 Varago di Maserada (a 2km uscita treviso Nord).