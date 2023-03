Love life color & art

Arturo Calce, artista e pittore internazionale, in collaborazione con l'Azienda Novagest, leader nella distribuzione automatica, ha ideato l'iniziativa LOVE IS LIFE COLOR & ART, un progetto di inclusione sociale che fa della pittura lo strumento per far vivere giornate speciali a persone con disabilità della cooperativa SOLIDARIETÀ nella sede di Monigo, in via 33° Reggimento Artiglieria 24. L'evento si svolgerà durante tre appuntamenti, il primo dei quali avrà luogo nel pomeriggio di giovedì 16 marzo presso la sede della cooperativa. L'iniziativa è stata pensata, ideata e proposta dall'artista, insieme a "Bottega delle idee", un gruppo di volontariato presente in struttura tutti i giovedì pomeriggio, che offre la possibilità sia a persone presenti nei vari settori della cooperativa che nel territorio, di trascorrere alcune ore tra attività varie. Con questo specifico evento l'intenzione è quella di offrire alle persone con disabilità, l'opportunità di esprimersi attraverso l'arte, dando loro la possibilità unica di dipingere insieme ad un artista di grande esperienza come Arturo Calce. Novagest, azienda da sempre attenta ai temi sociali e impegnata nella solidarietà, ha deciso di supportare l'iniziativa perché crede nel potere dell'arte come strumento di inclusione e di integrazione. "LOVE IS LIFE COLOR & ART è un progetto che sposa pienamente i nostri valori di solidarietà e di attenzione alle fasce più deboli della società", ha dichiarato Novagest. "Siamo fieri di sostenere un'iniziativa che dà l'opportunità di vivere attraverso l'arte un'esperienza unica con un amico e artista straordinario come Arturo Calce". Arturo Calce, che ha sempre avuto a cuore i temi sociali, ha sottolineato l'importanza dell'arte come strumento per promuovere l'inclusione e l'integrazione sociale. "Sono felice di collaborare con Novagest per portare l'arte nella Cooperativa SOLIDARIETÀ", ha detto. "L'arte può essere un ponte per unire le persone e per promuovere la comprensione reciproca e il divertimento". I prossimi appuntamenti dell'iniziativa LOVE IS LIFE COLOR & ART si terranno il 23 marzo e il 30 marzo, sempre presso la sede della Cooperativa Solidarietà di Monigo La cooperativa Solidarietà nasce nel 1982 dalla scelta di alcune famiglie di dedicare le loro energie e risorse ad esigenze sentite come prioritarie ed importanti: creare una comunità basata sul riconoscimento delle persone con disabilità, una comunità solidale, accogliente ed inclusiva dove tutti possano realizzare il proprio progetto personale di vita e di lavoro. Da sempre, il legame col territorio è stato una caratteristica fondamentale della cooperativa, che sente all’interno della mission l’esigenza di fare cultura e di promuovere lo sviluppo di comunità e si impegna a trasformare in risorsa la fragilità sociale. All’interno di Solidarietà hanno progressivamente preso vita importanti progetti comunitari che oggi costituiscono la realtà della cooperativa: due comunità alloggio, due centri diurni e il Villaggio Solidale, che raccoglie esperienze abitative e diverse attività di inclusione sociale. Solidarietà, inoltre, è al centro di una rete di associazioni ed enti del terzo settore del territorio che lavorano per i medesimi obiettivi sociali (Associazione Don Paolo Chiavacci, Cooperativa Topinambur, Rete Interagendo, rete Synergasia). Anche grazie a queste collaborazioni e al gran numero di volontari, amici, sostenitori, Solidarietà promuove attività in collaborazione con le scuole, incontri ed eventi di territo