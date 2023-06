Madre di 4 figli senza elettricità da 8 giorni per un errore del gestore

Buongiorno, Ormai disperata chiedo aiuto anche a voi denunciando quanto accaduto: Ho chiesto la chiusura del contatore del gas non utilizzando gas nel mio appartamento ( ho puano ad induzione e riscaldamento centralizzato) al mio gestore Enel energia; per un loro errore mi hanno staccato la fornitura elettrica da giovedì 8 giugno. Ad oggi sono costretta, nonostante innumerevoli sollecitazioni, a vivere nel mio appartamento senza elettricità. Io es i miei 4 figli siamo costretti a mangisre fuori o a comprare cibo in rosticceria, costretti a fare lavatrici nelle lavanderie a pagamento, costretti a chiedere ai vicini di farci asciugare i capelli dopo la doccia e farci caricare i cellulari, i figli non possono seguire le lezioni all'università di Padova trasmesse in collegamento online, costretti a vivere in questo modo da 1 settimana. Sono state fatte numerose segnalazioni al gestore, mi sono recata personalmente all'ufficio Enel di Monticella, Conegliano, dove abito , ma ancora niente. ( posso provare con le mail inviare al gestore l'errore commesso da loro) Vi chiedo aiuto, non sappiamo più cosa fare. AIUTATECI Grazie C. Izzo 3343762349