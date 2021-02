Il Maestro Danese vince il regionale di dama internazionale

Domenica 14 febbraio, presso l’A.S.D. “Energya” Fitness Club di Coste di Maser, sede anche del circolo damistico, si è svolto il Campionato regionale nella specialità della dama Internazionale (la dama dalle 100 caselle usata nelle competizioni all’estero). Si è giocato per l’intera giornata, in cinque turni di gioco. Come da pronostico, vince con punti 9,30 il Campionato regionale, il Maestro Emanuele Danese dell’A.S.D. “Enrico Molesini” di Verona. Secondo classificato con punti 8,28 Luciano Sanson dell’ A.S.D. “Enrico Molesini” di Verona, seguito con punti 8,27 da Simone Zanandrea dell’ A.S.D. “Energya ” di Maser. Da notare l’assenza del Gran Maestro Allessio Scaggiante tesserato A.S.D. “Energya ” di Maser. Nel gruppo ragazzi si classifica al primo posto assoluto Eleonora Boffo dell’ A.S.D. “Energya ” di Maser. Primo delle medie Salvatore Verolla e primo delle elementari Edoardo Murador entrambi dell’ A.S.D.“Damasport Roncade”. Presenti alle premiazioni il presidente regionale FID Sergio Garbin e il presidente dell’ “Energya” Fitness Club il prof. Lucio Marcon. Prossimo appuntamento con il Campionato regionale di dama italiana che si svolgerà il 28 Febbraio a Roncade.