Margarita: successo per l'evento ''Covid-free'' tra musica e beneficenza

''Divertirsi in sicurezza si può'': questo è il motto che accompagna lo staff dell'evento "Margarita & Co." tra organizzatori, soci e responsabili della sicurezza (Andrea Pedrina, Fabio Panizzo, Gino Zorzi, Mirco Antonello, Daniele Barichello, Riccardo Bortolotto, Alberto Gajo e Antonio Paolicelli) ormai diventato appuntamento fisso del venerdì sera della movida trevigiana, quest'anno riadattato appositamente presso la suggestiva location della Barchessa di Villa Polla a Barcon di Vedelago per riuscire ad ottemperare le misure di sicurezza ed i protocolli Covid-19.

Spazi aperti, posti a sedere, servizio ai tavoli, e prenotazioni obbligatorie per regolare l'afflusso di clienti. Andrea Pedrina e Fabio Panizzo, soci ed amministratori del Barch, mettono a disposizione un servizio di èlite tra personale ed addetti alla sicurezza per monitorare e contenere al massimo le situazioni a rischio. ''Vogliamo mostrare ed insegnare alla collettività che si può comunque bere un drink con gli amici di sempre nel pieno rispetto delle regole, senza mettersi e metterci a rischio" afferma l'organizzatore Mirco Antonello.

"Abbiamo deciso di mettere gratuitamente a disposizione i nostri prodotti e servizi Covid-free, come le SavingTowerPRO (dispenser di gel a pedale) e le SavingMasks, mascherine in tessuto certificate'' continua l'imprenditore Antonio Paolicelli della Saving Lights di Istrana, già conosciuta sul territorio per la partecipazione attiva tra aziende, privati e pubblica amministrazione in tema di sicurezza e protocolli Covid-19. E proprio queste bellissime mascherine colorate, personalizzate ma soprattutto certificate, sono vendute ad un prezzo simbolico durante le serate del "Margarita", il ricavato, infatti, verrà donato in beneficenza alle strutture sociali e sanitarie del Comune di Vedelago.

''Vogliamo contrastare il più possibile le speculazioni, rispettando le regole, nonostante le diverse difficoltà riscontrate' - dichiarano gli organizzatori - Durante le serate i vocalist ripetono numerose volte ai clienti di indossare la mascherine, di mantenere le distanze e di rispettare le regole per un corretto e sano decorso dell'evento nei limiti del possibile, affidandoci anche al buon senso del singolo individuo".