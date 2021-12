Mascherine di solidarietà: l'iniziativa in farmacia

Mascherine di Solidarietà: l’iniziativa della farmacia per un Natale protetti dal Covid-19 e benefico per le associazioni del territorio Abbiamo imparato quanto la mascherina ci può difendere dal virus ma a Natale può fare anche del bene al territorio. Così si può sintetizzare l’iniziativa realizzata dalle farmacie dei dottori Carlo e Nicola Giacomelli che nel periodo delle Feste propongono ai clienti un progetto di solidarietà. Fino a Natale nelle farmacie del gruppo Farmacie Più saranno in vendita delle speciali mascherine chirurgiche rosse in edizione natalizia (pacchetti da 10 a 3,00€): per ogni confezione venduta metà del ricavato (1,50€) verrà devoluto a un’associazione che opera nel territorio della farmacia e in particolare: La cooperativa sociale onlus Vita e Lavoro per gli acquisti fatti alla Farmacia San Giorgio di Maser. L’associazione Arcobaleno per l’Alzheimer per le mascherine vendute dalla Farmacia La Carinatese di Ca’ Rainati di San Zenone degli Ezzelini. Le mascherine vendute alla Farmacia di Varago aiuteranno le attività dell’associazione Sole e Sorriso che si occupa di assistenza agli anziani nel comune di Maserada sul Piave. L’iniziativa che è partita il 9 dicembre ha già ricevuto buoni riscontri tra gli utenti delle farmacie che hanno deciso di sposare il progetto, comprando e indossando le mascherine rosse. Tra i tanti partecipanti all’iniziativa anche il sindaco di San Zenone, Fabio Marin, che ha postato nei suoi social un selfie con la mascherina di solidarietà. Perché anche in queste feste, dietro le mascherine, ci sia il sorriso e tanta umanità.