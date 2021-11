Grigliata , Oca rosta e musica rock all'Antica Osteria Zanatta

Gallery



Venerdi 12 Novembre 2021 ROCK NEVER DIE con gli Stay on Eyes Serata GRILL’n’ROCK Ritorna con piacere dopo tanto tempo la band STAY ON EYE che suonerà dopo cena nella rinnovata Antica Osteria Zanatta! E' necessario prenotare il tavolo , i posti sono limitati per la cena ed è necessaria la prenotazione anche dei posti a sedere per chi assiste al live dalle 21:30 Per cena si potranno scegliere tra antipasti stagionali, carne alla griglia, contorni e dolci fatti in casa ma sarà possibile anche stuzzicare durante il concerto snack e affettati gustando una birra artigianale o un calice di vino. Solo su prenotazione per cena, prenotando almeno un giorno prima, un piatto della tradizione veneta : l’Oca arrosta con il sedano e la polenta arrostita Si potrà prenotare l ‘Oca tutti i venerdi di novembre, anche da asporto. Per informazioni e prenotazioni consigliato chiamare 0422778048 www.anticaosteriazanatta.com Per chi non interessa assistere al live ci sono tavoli disponibili nelle altre sale CHI SONO GLI STAY ON EYE: Nati da 6 anni, il loro repertorio musicale è prettamente Rock / Hard Rock e propongono oltre 35 pezzi di cover famose che spaziano dagli storici anni 70 al presente. AC/DC, ZZ Top, Depeche Mode, Cult, Billy Idol, Guns n’Roses, Black Sabbath, Metallica, Bon Jovi, Van Halen, Kiss, Lenny Kravitz, Led Zeppelin per uno spettacolo live pieno di energia che supera le due ore. Giorgia Joy Marchiori, con la sua voce potente, trasmette al pubblico la sua passione e anima Rock Il groove della band è assicurato dal basso di Lucio Facchin e dalla batteria di Marco Mario, mentre le chitarre ritmica e solista, sono ben eseguite in alternanza da Alessandro Agosto e Andrea Spera. Ecco il programma: - Dalle 18:00 alle 20:00 Aperitivo con cicchetteria e paninetti ottime birre e vini a mescita - Cena su prenotazione dalle 19:30 in poi - Live dalle 21:30 alle 24:00 STAY ON EYE Come da disposizioni all’ingresso verrà controllato a tutti il Green Pass Antica Osteria Zanatta dal 1937 4^ generazione, grigliamo per passione via borgo 64 - Varago di Maserada sul Piave (TVnord)