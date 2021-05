Masterclass in inglese su come pubblicare un best seller con Amazon

Venerdì 14 maggio alle ore 19, Katiuscia Baggio - ICF Coach e leadership trainer di Asolo - terrà una masterclass gratuita e in lingua inglese su come pubblicare un best seller su Amazon. Katiuscia sarà l'unica europea che porterà la sua esperienza nell'ambito di questa conferenza africana, #DIGICODE, dove numerosi esperti di business digitale spiegano come utilizzare il Web per creare delle opportunità professionali. "Essere stata invitata in questo summit è per me un onore. Sarà un piacere aiutare altre persone a utilizzare le potenzialità del Web per creare nuove opportunità e per utilizzare il proprio potenziale". Per 18 anni Katiuscia Baggio è stata Executive Education Director di CIMBA, dove ha maturato anche la sua esperienza internazionale come coach e formatore nell'ambito dello sviluppo della leadership e crescita personale. Dal 2019 Katiuscia ha creato la sua attività, incentrata sulla creazione di corsi online self-paced, integrati con attività di coaching. Katiuscia ha pubblicato il suo libro "Improvvisare per Vincere" su Amazon ad agosto 2020; l'edizione in inglese, "Improvise and Succeed", è uscita qualche mese dopo. Baggio ha gestito in totale autonomia e senza alcuna conoscenza pregressa il processo di self-publishing su Amazon, scalando in poche settimane la top 100 di Amazon Italia. "Mi sono avvalsa dell'aiuto di due freelance che ho trovato su Fiverr.com, per l'impaginazione del libro in formato cartaceo e digitale e per la creazione della cover. Tutto il resto l'ho gestito io, grazie anche ai favolosi tutorial di Amazon. Qualsiasi persona desiderosa di condividere il proprio know-how con il mondo può farlo. Si tratta di una opportunità importante per professionisti, imprenditori, e per chi abbia una storia da condividere".

Per registrarsi all'evento online: https://TheIncomeStreams.com/DigiCode