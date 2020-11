Max Biker HD - un veneto giramondo

Max Biker HD Massimiliano Paccagnella - in arte Max Biker HD - è un giovane blogger veneziano, classe 1987, che condivide la sua passione per il mondo Harley-Davidson, con tutti noi appassionati delle due ruote bicilindriche e non, attraverso i suoi canali social: blog/video/interviste. Il suo approccio, al grande mondo H-D, avviene tramite un regalo del padre: una vecchia 883 del 1993. Inizia a vivere a pieno cioè che cela il marchio americano di Milwaukee: raduni, manifestazioni o i grandi eventi in giro per l’Europa. Nuove esperienze, nuovi stili di vita che lo porteranno ad affrontare un nuovo passo importante, l’acquisto di una nuovissima Road Glide Special, il suo sogno segreto. Oggi la sua vita da Harleysta è divisa tra due continenti. America ed Europa, membro HOG EMEA e HOG USA, inscritto al Chapter newyorkese. Amico del Chapter trevigiano di Harley-Davidson Treviso. Viaggia con la sua Road Glide - verde radioattivo - mostrandoci le sue esperienze, novità e/o curiosità, legate al mondo HD. Per info riguardanti il suo mondo, vi invito a seguire il suo blog https://www.maxbikerhd.com