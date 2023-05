Meeting San Giorgio di Nogaro Canottaggio

L’equipaggio Master Femminile ha trionfato nel meeting di San Giorgio di Nogaro, nel settore giovanile il 4x U17 maschile ha vinto tutte le sue batterie per ripetersi alla finale, provati poi nella categoria superiore ( come test voluto dai tecnici Martini – Zanatta ) in vista dei prossimi Campionati Italiani hanno ben figurato. Nel settore femminile sono stati programmati dei test di prova in varie gare in vista dei Campionati Italiani con scambi di equipaggi e valutazioni tecniche, si sono evidenziati dei bei risultati con due quarti posti nel 4x e 2x U17. Tutto in programmazione per la stagione agonistica che tra fine Giugno e fine Luglio vedrà molti equipaggi del Circolo Ospedalieri impegnati.