Melograno for Children · Concerto di Musica POP

Unisciti a Noi per una Serata di Musica e Solidarietà con FraleNote Quintet! Non perdere l'occasione di vivere una serata indimenticabile all'insegna della musica pop italiana e internazionale con il rinomato gruppo musicale FraleNote Quintet! ? Data: Sabato 13 luglio 2024 ? Ora: 20:45 ? Luogo: Villa Rebecca, Via Roma 103, Salgareda (TV) In caso di maltempo, l’evento si terrà presso il Palazzetto dello Sport, Via Callunga 6, Salgareda (TV).

Programma della Serata

20:30: Brindisi di benvenuto ? 20:45: Saluti istituzionali 21:00: Inizio concerto ? 22:45: Buffet di saluto ?

Durante il concerto, non perdere la sfilata in abiti da sposa vintage di Loredana Dridani e la partecipazione speciale del poeta Omar Battiston.

L’evento sarà presentato da Roberto Carrer.

Ingresso Gratuito! Offerta libera È gradita la prenotazione: Prenota ora su Eventbrite

Tutti i fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di un video laringoscopio per la pediatria dell’Ospedale di Treviso.

? Per info: info@ilmelogranoodv.org ? Cell.: 335 6049 599 / 349 1343 530 Un evento imperdibile per una nobile causa! Vi aspettiamo numerosi!