50° della sciagura della Meloria: esposizione materiale aviolancistico a MiliPiave

Nel 50° della sciagura della Meloria è stato organizzato un gazebo espositivo con materiale aviolancistico a MILIPIAVE a cura della sezione di Conegliano. Appuntamento dunque a domenica 14 novembre dalle 8 alle 18 a Spresiano in via dei Giuseppini.

MILIPIAVE è arrivata con successo alla 16ª edizione. La Mostra Mercato Collezionismo Militare di Spresiano è un evento di grande richiamo fra amanti e collezionisti di cimeli e documenti militari di ogni epoca. L’appuntamento con la Mostra Mercato Collezionismo Militare è l’occasione di incontrare tanti appassionati del genere, oltre ad una delle più fornite piazze per acquistare, vendere o semplicemente far valutare uniformi, buffetteria, documenti di ogni epoca dal forte valore storico e simbolico.



Nel corso della Mostra Mercato Collezionismo Militare si potranno osservare dal vivo modellini militari e costumi d’epoca che ci riporteranno con la mente ad eventi avvincenti della storia militare italiana e mondiale. La fornitissima sezione di oggetti esposti a Milipiave, sarà a completa visione per chi già conosce il settore ed anche per la curiosità di chi vuole conoscere degli interessanti particolari del collezionismo militare dei vari eserciti e soldati.