A Treviso torna il Mercatino del Libro Usato

A Treviso, presso il Convento dei Padri Carmelitani in Viale Oberdan n. 9, è aperto alla cittadinanza il Mercatino del Libro Usato per le Scuole Superiori. Non necessita di prenotazione. L'iniziativa è realizzata dall'Associazione Madeleine Delbrel in collaborazione con i Padri Carmelitani da oltre 25 anni e vuole dare un aiuto alle famiglie soprattutto in questo periodo di difficoltà dovuto al Covid-19. L'iniziativa viene realizzata nel rispetto delle norme Anti-Covid. Per informazioni telefonare al 3382267746 o scrivete a: mercatinocarmelo@gmail.com Vi aspettiamo numerosi.