Semplice, diretto, ma (speriamo) efficacie. Un giovane innamorato appende uno striscione ai pali dei cartelli stradali della rotonda in Via Crevada. "Debby Ti amo" è il messaggio del cartellone che, auspichiamo, sia arrivato alla diretta interessata. Non sappiamo se si tratti di una riconquista o di una prima dichiarazione, ma di certo questa è la conferma che il romanticismo esiste non è morto; e che i messaggi più efficaci, non sempre, arrivano tramite WhatsApp.

Walter Zambon