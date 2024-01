Mirko Capone e la sua H-D Special Top 20 al Motor Bike Expo

Gallery





Domenica 21 gennaio sono stato al tanto atteso Motor Bike Expo 2024, a Verona. Il MBE è speciale, unico nel genere… e come ogni anno viene organizzato e presentato il Bike Show da LowRide, aperto a tutti gli espositori e privati, preparatori di moto special, premiando i migliori Bobber, Chopper, Clubstyle, Bagger, etc… e in questa competizione 2024, è stata assegnata la targa Top 20 a un nostro amico Trevigiano, di adozione, Mirko Capone, presentando la sua Harley-Davidson Electra Glide, del 1978, dopo quasi un anno di prove, fallimenti, tentativi ma con tanta tenacia e soddisfazione, dedicando il suo tempo libero alla sua più grande passione, ha portato a casa l’ambito premio Top 20 rilasciatogli da LowRide Mag, con grande onore e piacere. Una H-D special “Made 100%” custommizzata in un garage privato. Davvero complimenti a Mirko e al suo Team (amici che lo hanno sostenuto in questa sua avventura ben riuscita), ringraziandolo personalmente per aver scelto me come fotoreporter... presto altre news: https://www.instagram.com/mirko_capon