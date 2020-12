Mogliano Rugby, in prestito da Paese Michele Sutto

Notizia dell'ultima ora l'ufficialità del prestito che vede Michele Sutto passare dal Paese Rugby alla squadra di Mogliano con la formula del prestito. Azione che dimostra come il rugby non si stia fermando nonostante le restrizioni, anzi stia andando avanti in vista della ripresa dei campionati. Il Mogliano che milita nella PeroniTop10 vedrà dunque l'inserimento nella propria rosa si un ottimo giocatore, esperta seconda linea che ha militato per anni in grandi squadre come la Benetton e le Zebre, aggiudicandosi anche alcuni scudetti. Staremo dunque a vedere se riuscirà a dare quella marcia in più alla compagine di Mogliano. Ecco le sue parole dopo i primi allenamenti con la nuova squadra: "Sono felice di questa opportunità, sto cercando di inserirmi al meglio e il rapporto con gli allenatori è ottimo. Con Costanzo siamo stati compagni a Treviso, e avversari quando lui giocava con Calvisano. Stefan Basson l'ho avuto solo come avversario, ed è sempre stato uno dei trequarti più completi e pericolosi quando si doveva sfidare Rovigo - racconta Sutto -. Il gruppo squadra è molto giovane, unito e motivato. Da parte mia sono contento di ritrovare vecchie conoscenze come Andrea "Giostre" Ceccato, Paul Derbyshire e Andrea Michelini. Voglio ringraziare Paese per la disponibilità che hanno avuto nei miei confronti e Mogliano per avermi nuovamente dato la possibilità di tornare a giocare in Top10." Walter Zambon