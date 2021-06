Monastier: il titolo di Difensore del Pianeta va agli aderenti al progetto Pedibus

Gallery



A difendere il pianeta Terra, si impara fin da piccoli, attraverso piccole azioni quotidiane e buone pratiche ecosostenibili. Venerdì 04 giugno, ultimo giorno di scuola, i bambini della scuola primaria di Monastier di Treviso che hanno aderito al progetto Pedibus nel corrente anno scolastico, si sono ritrovati per un piccolo momento di saluto e di ringraziamento, nella pista di atletica di fronte alla scuola, prima del suono del campanella. Erano presenti alla cerimonia, oltre ai bambini e ai volontari del Pedibus, Rafaella Daniel, referente del progetto Pedibus per Monastier, la sindaca Paola Moro con il vicesindaco nonché assessore all'Istruzione di Monastier, Stefano Dussin, insieme alla maestra Federica Rossi, referente di progetto per la primaria Marconi. A ciascun bambino è stato consegnato un piccolo diplomino di Difensore del Pianeta e una matita ecologica, personalizzata con il nome di ogni piccolo, che una volta consumata, potrà essere piantata nel terreno, facendo nascere un fiore blu di Non Ti Scordar di Me. La referente di progetto, Rafaella Daniel, ringraziando i bambini e i volontari per l'impegno e la costanza che hanno messo in questa iniziativa di mobilità lenta, grazie alla quale ogni mattina raggiungevano la scuola a piedi, ha ricordato "quanto questa piccola azione, ripetuta ogni giorno, contribuisce davvero a migliorare il Pianeta.

Sono i piccoli gesti, ripetuti, quelli che ci aiutano ad adottare buone abitudini e a generare cambiamenti duraturi nel tempo. Grazie al vostro impegno, state rendendo Monastier un paese migliore, più sicuro, con meno traffico lungo le strade, meno auto, minore inquinamento ambientale". La referente ha quindi invitato i bambini "a non mollare. Aver fatto tanti passi in questo anno, aver percorso così tanti chilometri in compagnia, affrontando e sopportando piccole e grandi difficoltà, come il freddo, il peso dello zaino, il compagno che cammina troppo forte o troppo lento, di sicuro vi ha aiutato a crescere e mettervi alla prova". Una matita ecologica sarà donata anche a Nicole Volpato, scomparsa a soli 12 anni nel 2020, a causa di una leucemia fulminante, "di cui non vogliamo dimenticarci". Alle parole di Rafaella hanno fatto eco quelle della sindaca Paola Moro, che ha ringraziato a nome di tutta la comunità questi piccoli cittadini, che con il loro impegno ecologico stanno rendendo Monastier un posto migliore in cui vivere. Un saluto speciale è stato dato ai bambini di quinta elementare, quelli che il prossimo anno andranno alle medie, e a quei bimbi che sono stati più assidui e costanti nell'impegno. Il progetto Pedibus, lanciato a livello sperimentale nel maggio 2015, grazie ad un accordo fra l'Amministrazione comunale di Monastier, l'Ulss, l'associazione Pedibus e l'Istituto comprensivo di Roncade, in questo anno scolastico 2020/21 a Monastier ha coinvolto 35 ragazzi e una trentina di accompagnatori. Le linee attualmente attive sono tre: una con partenza dal parco di via Einaudi, una da piazzale Pertini e una dal campo sportivo comunale.