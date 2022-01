Da Montecchio Maggiore a Capo Nord con i Miral

Gallery







Seguivo già da tempo questa bellissima coppia veneta uniti entrambi dalla stessa passione per le due ruote e per i viaggi. 4 i continenti visti con la loro motocicletta BMW, un viaggio di quasi 3.500 chilometri in sella ad una Lambretta 125 LI del 1963, in giro per l’Italia. Ma quello che più mi ha colpito è stato il loro ultimo viaggio fino a Capo Nord, meta ambita da tanti motociclisti, anche se loro ci sono arrivati con un mezzo molto particolare: un Piaggio CIAO, si, signori e signore… sto parlando di Mir.Al… dove ho avuto la fortuna di conosce Mirco Targon e Alice Zanni, proprio al Motor Bike Expo di Verona, acquistando il loro libro “CAPONORD in Ciao” - dove il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’ONLUS Bambini nel Deserto a favore del progetto Garage Italia. Mirco ed Alice sono due persone fantastiche ed è stato un vero piacere conoscerli e poter scambiare quattro chiacchiere riguardo il loro ultimo viaggio, dove i MIRAL, lo scorso 23 luglio, hanno deciso di partire dalla loro casa di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, alla volta di Capo Nord. Un viaggio non così semplice solo per il fatto di aver utilizzato un Piaggio Ciao. Un viaggio durato ben 19 giorni per un totale di 5200 Km, poco più. Un viaggio epico per Mirco ed Alice in sella ai loro cinquantini già collaudati in precedenza, dove hanno potuto realizzare il loro sogno arrivando fin in Norvegia, percorrendo, chilometri dopo chilometri, alla scoperta di nuovi stimoli e nuove avventure fino a pubblicare il loro racconto in un libro illustrato, aiutando l’ONLUS “Bambini nel Deserto” che opera attivamente in Africa occidentale. Per maggiori info: https://www.facebook.com/23miral