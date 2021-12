In ricordo di una "Maglietta Rossa": addio a Paolo Dotto

Nella giornata di ieri è venuto a mancare a Treviso l'ex rugbista Paolo Dotto. Questo il ricordo di un caro amico come Vittore Trabucco:

Ciao Classe!! Un abbraccio alla Fabrizia ed ai tuoi figli, Jacopo ed Eleonora. Sei stato un pezzo grande della storia sangiuseppina e sarai sempre nei nostri cuori di sfegatati fans delle Magliette Rosse. Quel vostro scudetto fu lo scudetto di tutta San Giuseppe, quartiere appena fuori mura, dove il rugby era colazione, pranzo, merenda e cena e dalla cara Antonia , il bar "covo" del terzo,quarto,quinto tempo che i primi due si consumavano in battaglie sul campo, gli altri in battaglie altrettanto impegnative fatte d'allegria, scherzi e bevute, là, tra il forno di Breda e un altra "tana" del nostro quartiere, il negozio di Nano barbièr dove s'andava per i capelli, certo, ma per tanto, tantissimo altro a cominciare dalla sistemazione di slogature, contratture e tutti i guai muscolari che il Nano, tiraossi provetto, sistemava meglio di un ortopedico patentato. Guardo e riguardo quella foto tutta "rossa" e mi scende una lacrima perchè c'è la più bella gioventù sangiuseppina in posa, con una orgogliosa fierezza, gli sguardi indomiti fissi al futuro, non al fotografo che li immortalava per i posteri e, in quel frangente ancora increduli di aver, proprio loro, "fatto l'impresa". Tra l'altro alla faccia dei cugini "siorèti" biancoverdi. Ancora godo a ricordare! Ci si era visti in occasione degli anniversari, 50 e 60, che le infaticabili Paola, Marina e Gemma avevano organizzato tessendo di nuovo rapporti perduti, vuoi per la lontananza, vuoi per il lavoro, vuoi per millanta motivi ma l'entusiasmo fu sempre quello di quei giorni al bar dell'Antonia...Ciao super Dodò ( e devo ancora sapere il perchè di questo soprannome!), fai meta anche lassù nelle praterie del cielo...