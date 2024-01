Alla Mostra del Radicchio arriva la Lamborghini Trasporto Organi per “Zero Branco Città del Dono”

La Pro Loco Zero Branco Aps ha organizzato un evento speciale nel ricco programma della 30^ Mostra del Radicchio Rosso Tardivo di Treviso Igp. Domenica 28 gennaio il benvenuto il Vice presidente Badin Antonello ha aperto la tavola rotonda con presentazione del progetto “Zero Branco Città del Dono” in collaborazione con Amministrazione Comunale (Scattolin Lucia), Admo, Aido e Avis: hanno emozionato gli interventi dei loro Presidenti e delegati (Abramo Modolo, Libralato Ardoino, Zampieri Andrea), Lecca Stefano per Banca degli Occhi del Veneto, e le toccanti testimonianze di Fior Gino trapiantato, di Ceccato Romina presidente Associazione Alba, di Ferian Patrizia e con intermezzo di Gilberto Giusto. Eccezionale la presenza di una delle tre Lamborghini della Polizia di Stato, autorizzate dalla Questura per il trasporto organi in Italia, appositamente giunta a Zero Branco da Bologna ... evento indimenticabile ed emozionante! un'occasione unica, speciale, grazie all'interessamento del Presidente Aido di Zero Branco sig. Ardoino Libralato e del suo direttivo, in questo Progetto di "Zero Branco Città del Dono"