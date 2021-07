Moto Guzzi Fast Endurance-Vallelunga: meritato 2° posto per il Team Altinier Motorsport

Gallery





Si è concluso il terzo appuntamento del Moto Guzzi Fast Endurance European Cup presso l'autodromo di Vallelunga con la vittoria del Team Pablo dopo una strabiliante “lotta” con l’equipaggio Altinier Motorsport & Biker’s Island, con il loro meritato 2° posto. L’amaro in bocca resta per i piloti trevigiani del team Altinier Motorsport & Biker’s Island ma la bravura resta dopo tutto il lavoro fatto durante il fine settimana. Un grazie speciale a tutta la squadra, per l’ottimo lavoro eseguito: Samuele Sardi, Emiliano Bellucci, Pinka Gatta e Paolo Biker's Island di Ruzza Paolo e la partecipazione straordinaria di Vivi Rosa come sponsor L’UDITO: “Professionisti e Professionalità…da più di 20 anni il centro acustico L’UDITO di Treviso e provincia". Per maggiori info https://uditotreviso.it. Non resta che attendere la prossima gara che si terrà a Magione il 28 ed il 29 agosto ancora in lotta per il titolo accorra aperto. Per maggiori info del Moto Guzzi Fast Endurance European Cup 2021, basterà consultare le pagine web www.motoguzzi.com e il sito della Federazione Motociclistica Italiana, www.federmoto.it.