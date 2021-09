Motobabbo 2021, un motoraduno solidale unico nel suo genere

Gallery











Ritorna il “Motosolidarietà” per eccellenza, giunto alla 18° edizione dopo tante emozioni passate e con la voglia di portare un nuovo sorriso ai Bimbi di Casa Nazareth - Associazione Volontari del Fanciullo - grazie anche ad una amministrazione comunale sempre pronta ad aiutare: La Sindaca Mariarosa Pavanello di Mirano, l’Assessore Cristian Zara ed al Vice Sindaco di Venezia Andrea Tomaello. L’appuntamento per il Motobabbo è previsto Sabato 11 Dicembre in Piazza Martini a Mirano (VE). Perché fare del bene fa stare bene, dice Matteo Diamante, supportato dal moto club CBF – Honda Tourist, ed organizzatore della 18° edizione del Motobabbo. Un motoraduno solidale unico nel suo genere, il più grande ed importante della provincia di Venezia. L’ 11 dicembre, da Viale Rimembranze a Mirano (VE), partirà la sfilata motociclistica in costume natalizio, passando per le vie della città e attraversando il comune di Spinea (VE), fino a raggiungere la parrocchia di Chirignaco, per il momento più atteso: la consegna dei regali ai bambini della Casa Nazareth, guidato da Suor Lucia Farinelli, dove offre accoglienza a minori in difficoltà. Straordinaria come sempre la partecipazione del Moto Club Treviso Cilindri Storici, con il consueto appuntamento in Piazza Duomo a Treviso. Nel 2019 ci fu il graditissimo arrivo a sorpresa del sindaco di Treviso Mario Conte, dove offrì la sua “benedizione” per una prima pre-sfilata di Babbi Natale su due ruote, con giro tra le Mura di Treviso, con stupore e meraviglia dei tanti bambini presenti quel giorno, diretti poi in piazza Martini a Mirano, per unirsi agli altri gruppi bikers, tra cui gli HOG del Treviso Chapter Harley-Davidson. Buon felice Motobabbo 2021!