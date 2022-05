Motobenedizione 2022 Harley Davidson Treviso Chapter #9702

Gallery













In questi ultimi anni ho sempre viaggiato da solo con la mia Harley-Davidson, non sempre per mia scelta… famiglia, lavoro, organizzazione. Ma ora è diverso, ho scoperto da qualche mese il bello di viaggiare in compagnia… così mi ritrovo qualche ora libera, e senza pensarci due volte, salgo sul mio destriero cromato e via, verso nuove avventure, nuove esperienze di vita insieme ad altre persone con la mia stessa passione in sella alle proprie H-D. Da gennaio sono iscritto al Treviso Chapter e con loro viaggiare è tutto un altro mondo dove poter cacciar via i pensieri ricaricandosi allo stesso istante di energia positiva. Pronti per un prossimo viaggio. Domenica 8 maggio, in concomitanza con la Festa della Mamma, ci siamo ritrovati allo store ufficiali Harly-Davidson Treviso, nostro consueto punto di ritrovo, con poco più di 100 soci del Treviso Chapter pronti con le nostre sfiammanti bicilindriche, direzione Parrocchia di San Michele Arcangelo in Salgareda, provincia di Treviso, per l’annuale motobenedizione. Avvolti dallo stile architettonico della chiesa, Don Corrado benedice Harley e bikers rendendo la grazie che tutti vorrebbero in questi momenti di trascurabile felicità. Si riparte lasciando indietro il profumo della benedizione verso un percorso naturalistico tra vigneti e cantine, tra terra e cielo, esplorando luoghi d’origine che furono della Serenissima Repubblica di Venezia. Il viaggio in moto va vissuto… non si corre contro il tempo ma in maniera tranquilla, semplice, assaporando ogni attimo della giornata stessa. Come ultima tappa del run harleystico, arriviamo per pranzo nelle verdi e fertili campagne di Campodipietra (Oderzo), nella nota azienda vinicola Sandre dove ci accoglie la passione e la tenacia quasi centenaria di un’esperienza raccontata dall’ampio buffet, accompagnato dai vini di produzione propria. Buona strada a tutti e grazie ai miei compagni di viaggio del Treviso Chapter per avermi fatto scoprire un nuovo modo di viaggiare. Per maggiori info: https://www.trevisochapter.com