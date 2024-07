Motociclisti, pedalatori, automobilisti: come conviverci!

Nonostante le varie campagne di sensibilizzazione climatiche per renderci più consapevoli del problema che abbiamo, vivendo in una città ormai quasi invivibile causa clima, avendo così un maggiore interesse a utilizzare gli opportuni mezzi; dobbiamo combattere anche contro un disinteresse riguardò la civiltà dei diritti altrui e delle regole da rispettare. Viaggiando quasi sempre in moto, noto un maggior aumento di violenza e aggressività fuori controllo: macchine che mi sfiorano con lo specchietto pur di arrivare primi al prossimo semaforo; biciclette che sfrecciano zigzagando fra le auto bloccate nel traffico cittadino, monopattini che procedono veloci per le strade, pretendendo i diritti di un pedone. Torniamo sempre sul solito argomento, la convivenza civile tra pedalatori e motorizzati, importante per la nostra sicurezza stradale. La convivenza in questione non è mai stata semplice gestirla… sia per le nuove generazioni ma tanto meno per i più veterani, in particolar modo nelle grandi città dove il traffico è all'ordine del giorno. Entrambi i guidatori si accusano a vicenda di non rispettare le regole imposte dal codice stradale. Un guerra urbana fra bicilette, automobili, monopattini e moto. Come poter migliorare questa convivenza di classi – forzata?