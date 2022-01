Motor Bike Expo 2022. Tutto è pronto per riaprire i cancelli a Verona Fiere

Gallery









Appuntamento confermato dal 13 al 16 gennaio 2022 a Verona Fiere per l’attesissimo evento in ambito motociclistico, e non solo. Il tutto nel completo rispetto delle norme anti-covid ottimizzando in primis la gestione dei flussi di entrata alle biglietterie, invitando cioè tutti i visitatori nell’acquisto del proprio biglietto esclusivamente on-line. Obbligatoria la conferma del Green Pass rafforzato, con il solo utilizzo della mascherina di tipo FFP2, in tutte le aree del MBE. Parcheggio gratuito a chi arriva in moto, dove poter sfruttare l’ampio spazio dedicato alle due ruote. Ingresso Porta C. Entriamo ora nella settimana più bella dell’anno: Punto di forza le emozioni, quelle vere. Un’esperienza unica per ogni motociclista, dove trovare le ultime novità di mercato delle due ruote, partecipare a contest, gare, e/o competizioni agonistiche. Gli espositori non mancheranno neanche quest’anno, grazie ai loro stand in tutta l’area dedicata alla fiera. Sarà possibile visitare al padiglione 2, la Crew di DUECILINDRI BLOG, dove verrà svelato il logo della sesta edizione di Sporty Meeting, anche essa confermata il 25 giugno nella graditissima location di Grazzano Visconti (PC). Un doppio appuntamento da non perdere dedicato alle Harley-Davidson “Sporty”. Sempre la Pad 2, un appuntamento da non perdere per visitare lo stand di Carbon Visionary di Massimiliano Paccagnella - alias Max Biker HD, dove condividerà con tutti noi la sua passione per il mondo Harley-Davidson. Inoltre ci sarà data la possibilità di incontrare Daniele Donin e parlare con lui del suo ultimo viaggio, raccontato anche attraverso il suo libro “Il respiro della strada”, dove la sua storia viene in aiuto della ONLUS “Bambini nel Deserto e dove tutto il ricavato della vendita sarà devoluto in beneficenza per contribuire alla costruzione di scuole ed infrastrutture nei paesi in via di sviluppo in Africa. Domenica 16 ci sarà la possibilità di vedere dal vivo la leggenda veneta della Dakar, Franco Picco, classe 1955, in arrivo dalla 44° Dakar. Se la moto è la tua passione Motor Bike Expo è la tua casa. Per maggiori info https://www.motorbikeexpo.it