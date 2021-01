Motor Bike Expo Verona 20121 - ci vediamo a Pasqua

Era la domenica del 19 gennaio quando partì con la mia Harley-Davidson da Treviso, direzione Motor Bike Expo 2020 - Verona Fiere, per la sua 12° edizione. Un appuntamento iniziato il giovedì 16, ricco di emozioni ed unico nel suo genere. Moto special, divertimento puro e tante le novità del nuovo anno da poco iniziato. Più di 100 spettacoli offerti alla miriade di spettatori arrivati in quei giorni, varie le presentazioni e convegni, con vari show fuori onda. In quest’ultima edizione targata 2020, era stato perfino battuto il record di presenze rispetto agli anni passati, con più di 170mila visitatori. Parliamo di un mese prima (gennaio) che iniziasse il famigerato COVID-19. Mi ricordo di quel giorno dove ero “accerchiato” da tante persone, che ignare del coronavirus, ammiravano con tranquillità le intere aree messe a disposizione. 7 i padiglioni interni – per un totale di 100mila mq, con numerosi stand, messi li per curiosare fra le tante novità del nuovo anno che da lì a poco di sarebbe stato “chiuso” sotto ogni aspettativa. Verona MBE è per me il regno delle custom con ben 3 padiglioni messi a disposizione, dove pavoneggia come sempre il mito americano Harley-Davidson, con lo stand numero 1 dell’HARLEY-DAVIDSON TREVISO e BASSANO DEL GRAPPA. Non è mancata di certo la passione per il MBE Award, con il contest più ricco del mondo custom. Super i modelli BMW, Ducati, special Scrambler con le nuove Café Racer, Moto Guzzi, Triumph ed il mondo del Racing, dove hanno sfoggiato con orgoglio i propri modelli, affiancati da altrettanti pezzi rari, come le custom personalizzate, prototipi e concept bike, rendendo la manifestazione piacevole in tutti i sensi. Non sono mancati i marchi di abbigliamento tecnico, importanti per il benessere e la sicurezza di ogni motociclista sia su pista che su strada. Off-Road e Touring, divise in più aree, dove fu offerta la possibilità di far sognare i tanti appassionati, immergendosi nell’affascinante mondo Overland. In questo nuovo anno 2021, causa COVID, DPCM, sicurezza salute, il tanto atteso MBE è stato posticipato ad Aprile, dal 2 al 5. Proprio nel giorno di Pasqua, nell’augurio di una futura rinascita. Non ci resta che attendere la prossima edizione e nel frattempo ripensate ai bei momenti passati nelle edizioni passate.