Il Motor Bike Expo 2021 ritorna a Verona Fiere

Confermato l’appuntamento per il tanto atteso Motor Bike Expo di Verona, dal 18 al 20 giugno. Uno dei più grandi eventi attesi in ambito motociclistico, dove incontrare vecchi e nuovi amici. Punto di forza la dinamicità. Le emozioni, quelle vere, renderanno unica l’esperienza di ogni motociclisti… e non solo, dove trovaranno le ultime novità di mercato delle due ruote, gare, contest e/o competizioni agonistiche. Le esposizioni non mancheranno grazie agli stand sia dentro che fuori, di tutta l’area dedicata alla fiera. Il tutto nel completo rispetto delle norme anti-covid. Duecilindri - Sporty Meeting 2021- MBE Sarà possibile visitare lo stand dedicato allo Sporty Meeting e proporre la propria moto personalizzata per partecipare al contest dedicato alle Harley-Davidson “Sporty”. Un appuntamento unico nel suo genere dove preparatori specializzati o privati, gareggeranno a colpi di verniciatura particolare, sporty perfettamente originali, special rese particolari su base small block, etc…tanti i premi messi a disposizione dei Partner ufficiali.

Per maggiori info https://www.duecilindri.com

Max Biker HD - MBE Max condividerà la sua passione per il mondo Harley-Davidson con tutti noi, grazie alla collaborazione con MBE. Tante le novità sul mondo delle due ruote bicilindriche attraverso i suoi canali social: blog/video/interviste. Iscritto al Chapter newyorkese, amico del Chapter trevigiano dello store Harley-Davidson Treviso, ci svelerà le sue esperienze, novità e/o curiosità, legate al mondo HD.

Parcheggio esclusivo per le moto

Raggiungere Verona in sella alla propria moto non sarà un problema, grazie anche al parcheggio dedicato ai tanti motociclistici, armati da un passione in comune, arriveranno da tutta Italia e oltre, per partecipare a questa edizione speciale, e provare così tutti i nuovi modelli messi a disposizione dalle varie case motociclistiche. FMI - Moto Tour - MBE Motor Bike Expo, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, renderanno viva l’avventura di una “ride experience” visitando Verona, Monti Lessini, Lago di Garda in un vero e proprio tour panoramico, in sella alla propria moto, alla scoperta del Veneto e i suoi luoghi più belli.

Progetto FMI Iron Touring: Street Run; Mud Run; Motogiro touring.

Per maggiori info Motor Bike Expo - Verona Fiere - https://www.motorbikeexpo.it