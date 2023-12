Un Natale di beneficenza dal gusto delicato!

Gallery















Non esiste un periodo più magico di quello natalizio per trascorrere una serata in ottima compagnia. Camini scoppiettanti, atmosfere intime, luci scintillanti, sono il contesto ideale per una perfetta scenografia di pace e tranquillità, dedicato a un evento di beneficenza. Un evento speciale in un giorno speciale! Con un ringraziamento particolare all’organizzatrice, la sig.ra Grazia e al suo team, dove hanno voluto inaugurare questo loro nuovo inizio, fondando una società di servizi ristorativi. Utilizzare il cibo come filo conduttore, riguardo il proprio lavoro, è un modo per instaurare ogni giorno nuovi legami, attorno a ogni tavolo, passando un po’ di ore in lunghe chiacchierate di vario genere. Proprio in questa riuscita cena di Natale, il calore e la gioia hanno trasmesso l’unione tra persone che non si conoscevano. Importante anche la preziosa collaborazione e partecipazione della Caritas e della società "Rangiarse", San Vincenzo De Paoli - una associazione cattolica ma laica, con lo scopo principale di aiutare le persone più sfortunate; ospitati in una location adeguata come il Best Western Premier BHR alle porte di Treviso… e alla cucina gestita dall’eccellente servizio Secco Catering, presentando una “slitta” di delizie e sapori trevigiani, offrendo, dal gusto indiscutibile di Bruno Secco, delle raffinate lasagne al ragù e crespelle ricotta e spinaci come primi piatti, un secondo di arrosto di maiale e sovra cosce di pollo al forno con contorno di patate al forno e come finale un dessert di crema al mascarpone e frutta fresca. Un piacere e un onore essere stato invitato per passare una gradita serata di Natale, in una degna atmosfera di solidarietà e benevolenza.