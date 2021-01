News dal Cansiglio: webcam e dati meteo dai “bech” on line

Dopo test, verifiche, settaggi e tanta pazienza, il frutto del lavoro di squadra ci permette di gustare il risultato dell'impegno comune e della generosità di tantissime persone (circa 60) che hanno supportato l'acquisto dei materiali. Ecco quindi che la nuova webcam Hikvision da Azienda Agricola "Le Code", la stazione meteo professionale Decentlab LoRaWan ai Bech con schermo solare Barani e la stazione amatoriale di monitoraggio polveri sottili sono online!! Tutti gli indirizzi utili per visualizzare immagini e dati in tempo reale, aggiornamenti, archivio e ringraziamenti al link seguente: https://meteoravanel.it/previsioni-locali/news-dal-cansiglio-webcam-e-dati-meteo-dai-bech-online/ e https://piancansigliometeowebcam.it/ Grazie ancora a Andrea Veronese e alla sua famiglia per la gentilezza e disponibilità nel seguire le attività tecniche, nonché per la simpatia e l'affabilità. In questi giorni i test sono proseguiti durante le forti e ripetute nevicate; nei prossimi giorni, con l'afflusso di aria più fredda, sono attesi valori anche inferiori a -20°C nelle notti gelide de I Bech.