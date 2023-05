Noia. Bullismo e impunità. Capita sovente di venire a conoscenza di imprese compiute da ragazzini che di epico non hanno alcunché. Nulla di cui andare fieri. Culla di tali azioni sono talvolta le aule scolastiche. Studenti annoiati organizzano, spesso tra i banchi e via social, azioni di sfida verso il Sistema al solo scopo di definire e affermare se stessi. Risse tra bande, aggressioni, danneggiamenti. Un bel campionario, insomma. Sin dalle classi della scuola media non è raro notare ragazzini e ragazzine che tentano di imitare nei modi, nel frasario, nel look i loro colleghi di qualche anno più grandi. “A volte succede che l’imitazione riesca piuttosto bene -commenta ironicamente il prof. Elio Piovesana- e che preadolescenti si rendano protagonisti di azioni che sconfinano nell’illecito penale.” Ci si aspetterebbe da genitori e docenti una decisa azione educativa alla quale, per dovere genitoriale o professionale, dovrebbero essere chiamati. E invece no. “Una falsa pietas giustificativa interviene ad assolvere atti e reati che, se in nuce non paiono certo così gravi, possono facilmente diventarlo per l’esempio che trasmettono. L’assoluzione priva del sacrosanto risarcimento morale genera odio o sofferenza.” Sono parole poeta Fabio Franzin. Convinto che le canzoni siano veicoli formidabili per la trasmissione di messaggi, prendendo spunto da decine di storie vere vissute come insegnante, il prof. Piovesana ha voluto mettere in musica la debolezza educativa che caratterizza il sistema scolastico contemporaneo. Una volta svelato che il re è nudo! la speranza è che se ne prenda ufficialmente atto e se ne discuta apertamente. Sulla piattaforma Youtube, col titolo “Non è cattivo” è possibile ascoltare gratuitamente la canzone con la quale si vuole aprire il confronto sulle delicate e urgenti tematiche formative.