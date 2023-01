Nor Gino non ci sta

Sicuro di aver fatto i migliori Museti di tutti i tempi, controllato di non aver impegni per il 17 gennaio, fatto il vaccino, organizzato la squadra, tutto a posto. E invece no. Dopo aver tentato di leggere gli articoli fuori luogo dell' ultim' ora... Tentato, sì, perchè non riuscendo neanche ad arrivare alla seconda riga per incongruenza di attitudine, non ci sta. "Fanno di tutto per non farmi vincere neanche stavolta, anche questi si sono messi contro di me. Vado in Procura io adesso, ad accusare la LAX di mettermi i bastoni tra le ruote", sbraita il buon Nor Gino. Queste sono state le sue ultime parole dopo aver presieduto il direttivo goliardico che sta organizzando delle simpatiche scenette previste alla gara del Miglior Museto nella Città di Riese PioX. Poi ha riempito lo zaino di Museti cotti e di scartoffie che spiegano che gli allevamenti PPL non sono intensivi per natura, e si è avviato in Procura. Ovviamente a piedi, per non produrre PM10.