Nor Gino stavolta punta l'asso

"Se ad Arcade arriva l' architetto da Los Angeles per progettare il Panevin, allora io invito Jhonny Deppe al campionato Mondiale del Museto". Queste sono state le parole di Nor Gino, che, pieno di idee, anche quest' anno ovviamente punta a vincere la sfida a suon di Museti. Si farà infatti rappresentare alla finalissima il 17 gennaio, dall' attore famoso che ha già riservato un tavolo e annunciato di arrivare con le guardie del corpo. L' asso nella manica quest' anno sarà proprio questo: distrarre la giuria con la star internazionale del cinema in sala. I Museti verranno preparati in settimana, e forse, se non "peteranno abbastanza", Nor Gino tirerà fuori un altro asso dalla manica: la grandissima idea per essere sicuro di vincere è andare a comprare due tre Museti del norcino De Meneghi, quello che ha vinto le ultime edizioni, e presentarli come suoi...vedremo. Ci sarà da divertirsi, garantito.