La Notte dei Desideri: cucina e calici sotto le stelle al Parco Gambrinus

Lunedì 10 Agosto 2020 Parco Gambrinus e i Cuochi di Terra vi aspettano per... LA NOTTE DEI DESIDERI! La notte di San Lorenzo, immergiti nella suggestiva natura del Parco Gambrinus, per un viaggio alla scoperta dei sapori e profumi stagionali del nostro territorio e del nostro orto! Silvia Cappellazzo (Associazione Terra Madre), Gennaro Alfieri (Pizzeria L'Incrocio), Marco Bortolini (Ristorante Da Gigetto), Marco Boscarato (Casa La Buona Stella), Alberto Toe’(Ristorante Le Cementine), Ermanno Zago (Ristorante Le Querce) e Pierchristian Zanotto (Ristorante Gambrinus) sono i 7 CUOCHI DI TERRA. Un gruppo di colleghi, ma soprattutto amici, sensibili ai concetti di sostenibilità, condivisione e rispetto per la natura e per l’uomo, che hanno fatto della loro passione un lavoro, promuovendo una cucina concretamente sostenibile. Come? VIENI A SCOPRIRLO! Ti sveleranno piccoli trucchi del mestiere per avvicinarti alla sostenibilità e ti faranno riscoprire i valori - spesso trascurati - del territorio e della stagionalità: il tuo modo di concepire il cibo e la buona tavola non sarà più lo stesso! Vieni a La Notte dei desideri per una serata che diventa un’esperienza! Protagonista principale, la cucina sostenibile, che premia i piccoli produttori locali, rispetta gli ingredienti e l'impegno di chi li produce. Per realizzare le loro portate, infatti, i sette chef faranno rifornimento presso l'Orto di Parco Gambrinus al quale, nel corso della serata - potrai accedere anche tu, guidato alla conoscenza degli ortaggi e a toccare con mano la terra e le piante aromatiche, apprezzandone la consistenza e i profumi, in un'esperienza multisensoriale volta ad un ritorno alla natura e al rispetto dei suoi ritmi. Ospiti della serata, le donne di Amiche per la Pelle, Associazione Onlus attiva nel diffondere la cultura della prevenzione oncologica e cardiovascolare e, a partire dalle 21:30 la musica di Godblesscomputers con un dj set di musica sperimentale jazz / hip hop. L’evento sarà gestito secondo le modalità Covid free: - Prenotazione ingresso Online - Hostess e stewart di vigilanza e informazione - Aree con dispenser gel igienizzante - Controllo della temperatura all'ingresso.

RISERVA I TUOI POSTI CON QUESTO LINK —-> WWW.LANOTTEDEIDESIDERI.COM