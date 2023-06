Nuoto sincronizzato Montebelluna - Esordienti A

Gallery





Domenica 25 giugno 2023 è stata una giornata ricca di emozioni per la squadra agonistica Esordienti A del nuoto sincronizzato di Montebelluna. Le 16 ragazze (tutte anno di nascita 2011 e 2012) hanno fatto incetta di medaglie al XXXIV TROFEO TERRAGLIO SINCRO, dove hanno gareggiato contro diverse squadre venete e si sono classificate: 1^ e 3^ posto nel singolo, 2^ e 3^ posto nel doppio e 1^ posto nel libero combinato. Grande soddisfazione anche per le loro allenatrici che si sono guadagnate il primo posto anche nella classifica delle società. Per la squadra però non è ancora tempo di vacanza, infatti è già tornata in vasca per migliorarsi ancora di più in vista del Campionato Italiano Estivo, che si terrà a fine luglio a Busto Arsizio (VA).