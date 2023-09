Nuova corsia di sicurezza per transito bambini alla Primaria di Moriago della Battaglia

Gallery



Cari cittadini, postiamo queste foto di un opera semplice ma importante fatta davanti alla Scuola Primaria e che rappresenta uno dei punti, del nostro programma, a cui tenevamo particolarmente. Ringraziamo il Sindaco e la giunta della sensibilità dimostrata nell'accogliere un nostro punto programmatico messo in campagna elettorale e ribadito nell'integrazione al programma di maggioranza che avevamo presentato in seguito. Siamo contenti di essere stati ascoltati ma soprattutto che siano stati ascoltati i cittadini di Moriago della Battaglia. Siamo convinti che la realizzazione di questa semplice opera rappresenti un buon inizio di una vigile collaborazione tra maggioranza e minoranza spinti dall'interesse comune per il bene dei cittadini. ViviMoriago