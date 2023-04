A Oderzo il 25 aprile lo festeggiamo così

Ed è ancora 25 aprile. A dispetto delle prese di posizione, a volte pretestuose, di taluni personaggi pubblici, dal Veneto giunge l’invito a festeggiare, con rispetto, il 25 aprile e a considerare e promuovere le eccellenze del nostro bel Paese. Lo fanno gli studenti di Oderzo sulle note di Identità: la canzone dei giovani italiani che studiano, lavorano, producono, amano profondamente il loro Paese e ne riconoscono la bellezza. Il testo, che inizia con una citazione letteraria “come una fiaccola ne accende un’altra, così un cuore ne accende un altro”, nomina le missioni internazionali di pace e il sacrificio di Fabrizio Quattrocchi; onora gli operatori delle strutture sanitarie, sempre in prima linea (è cronaca terribile di ieri la morte a Pisa della psichiatra Barbara Capovani). Si fa riferimento ai festival della canzone e agli innumerevoli borghi e centri storici dove non è raro osservare tra i panni stesi ad asciugare, il succedersi dei colori della nostra bandiera: il bianco, il rosso e il verde. Nel testo trovano posto personaggi simbolo come Domenico Modugno, Dante Alighieri, Sant’Agostino, Enzo Ferrari. Anche lo sport nazionale ha la sua icona in Gianluigi Buffon, in lacrime al termine della sua ultima partita in Nazionale. Il ritornello poi è di quelli che rimangono in testa: “Siamo le scarpe piene di fango e le mani pulite”. Il lavoro, compiuto dagli studenti della scuola media di Oderzo, è stato riconosciuto con una lettera a firma dell’On. Luca De Carlo, presidente della 9^ commissione per l’industria, il commercio, il turismo e per la produzione agroalimentare. Ancora eccellenze italiane. Il brano si può ascoltare in Youtube.