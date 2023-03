Oderzo, una nuova canzone dedicata alle donne

Empreintes d’un monde In occasione della prossima Festa della donna, a completamento di un più vasto progetto indetto dal Comune di Oderzo, i professori dell’istituto comprensivo “Amalteo” annunciano la pubblicazione sulle piattaforme Soundcloud e YouTube di una canzone inedita dedicata a tutte le donne e a quanti si riconoscono nella loro particolare sensibilità. La storia è quella di una giovane coppia che si separa e che si trova a vendere l'appartamento nel quale aveva costruito il proprio nido d’amore. I sogni e i progetti che credevano per sempre si infrangono fra incomprensioni e litigi. Poi la separazione e quindi la tregua, tanto educata quanto formale. Il pensiero della ragazza corre ai nuovi inquilini e in cuor suo rivolge ancora una preghiera al suo ex: "Di' loro che le impronte dei piedi scalzi sono tutte taglia 36, che più le lavi più restano impresse e che là c’era il nostro osservatorio astronomico”. La struttura musicale è tripartita. Un recitativo misurato iniziale, gradualmente più ritmato, porta all'aria centrale scritta nello stile della canzone francese d'autore. Nella coda, nel recitativo assai libero che si svuota poco alla volta dai suoni, riverberano le stanze ormai vuote lasciate alle spalle. La versione francese, sensibilissima e delicata, è della prof.ssa Lucia Durante. Musica del M° Elio Piovesana. Con la consulenza della prof.ssa Anna Zozzolotto. Su Soundcloud e su YouTube “Empreintes d’un monde”