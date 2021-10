On The Moon - Halloween Night - Live @ Elms 225

Domenica 31 ottobre ci esibiremo all' Elms 225, a San Biagio Di Callalta (TV)! Consigliamo Vivamente la prenotazione. Venite a passare la serata di Halloween sulla luna. On The Moon è un progetto electro rock italiano, formato da musicisti con background ed esperienze musicali diverse che si uniscono dando vita ad un repertorio di brani inediti e di forte impatto, grazie a sonorità rock unite all’uso dell’elettronica e ai testi in italiano. Fin dall’esordio la band collabora con l’etichetta discografica Ferrarese Alka Record Label, con la produzione di Massaga Produzioni e Manuele Fusaroli, già produttore di Tre Allegri Ragazzi morti, Zen Circus, Teatro degli orrori, Le Luci Della Centrale Elettrica ed altri fondamentali artisti della scena indipendente italiana. Gli On The Moon sono: Luca Di Vacri - Basso, Voce Giorgia Ravanello - Chitarra, Synth Luna Vianello - Batteria