On The Moon live @ Wishing Wells

Giovedì 15 Luglio gli On The Moon tornano al Wishing Wells di Treviso ! La band si esibirà nel nuovo palco allestito all'esterno del locale. La prenotazione è vivamente consigliata dato che i posti sono limitati. On The Moon è un progetto electro rock italiano, formato da musicisti con background ed esperienze musicali diverse che si uniscono dando vita ad un repertorio di brani inediti e di forte impatto, grazie a sonorità rock unite all’uso dell’elettronica e ai testi in italiano. Fin dall’esordio la band collabora con l’etichetta discografica Ferrarese Alka Record Label, con la produzione di Massaga Produzioni e Manuele Fusaroli. Gli On The Moon sono: Luca Di Vacri - Basso, Voce Giorgia Ravanello - Chitarra, Synth Luna Vianello - Batteria www.onthemoonland.com Facebook.com/onthemoonland instagram.com/onthemoonland

