Open Day Harley-Davidson Treviso Chapter

Non è la prima volta che partecipo all’Open Day Harley-Davidson ma ogni volta è sempre un’emozione diversa. Un evento nazionale dove tutti gli store ufficiali aprono le porte ai tanti appassionati e non, della casa madre di Milwaukee; offrendo la possibilità di scoprire e/o provare su strada le ultime novità della gamma, proprio in occasione della nuova collezione Limited Edition 120° Anniversary Harley-Davidson. Il mio punto di riferimento, la mia base, è la concessionaria di Treviso. Lì trovo ogni volta professionalità, stile ed eleganza, per chi vive il marchio H-D con cuore e passione. In particolar modo in questo nuovo anno, essendo socio iscritto al Treviso Chapter HOG. Motori dalle alte prestazioni dove ho avuto il piacere di provare la nuovissima Street Glide ST - motore Milwaukee-Eight 117 (1923 Cc) V-Twin. Una vera Touring Hot Rod con la tipica carenatura ad ali di pipistrello – batwing, con le ultime novità; sistema di infotainment Boom, Box GTS con touch screen a colori e navigatore, cruise control, fari a LED Daymaker e frenata combinata Brembo Reflex con ABS. Comoda per i lunghi viaggi e leggera per una passeggiata in città. Un mio ringraziamento doveroso va sempre al Chapter locale dell'H.O.G. trevigiano per la sua organizzazione impeccabile e la loro simpatia nell’accogliere i tanti bikers arrivati con entusiasmo, per passare in compagnia un weekend diverso dal solito. Per info: https://harley-davidson-treviso.it/