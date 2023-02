Open Day Sport Terapia Integrata

L’ASD circolo Ospedalieri di Treviso, da sempre sostenitore di attività volte alla promozione della salute, ha aderito con entusiasmo al progetto “Sport terapia integrata”, mettendo a disposizione dei corsisti che aderiranno i propri tecnici di riferimento: Simone Martini ed Enrico Zanatta. Questi saranno affiancati dalla dr.ssa Alessandra Patelli, olimpionica di canottaggio e medico dello sport, che offrirà le sue competenze per la valutazione anamnestica dell’atleta e l’elaborazione di un programma di training dedicato. Il fiume Sile con il suo parco e l’attività indoor rappresentano una palestra ideale per acquisire i benefici della pratica del canottaggio. Il corso avrà una durata di 6 mesi con due sedute a settimana della durata di 1:30 h circa ciascuna. Per aderire al progetto sarà sufficiente recarsi presso la segreteria ASD Ospedalieri, previo consulto con il proprio medico di medicina generale o il proprio specialista di fiducia. Sarà richiesto un certificato medico- sportivo di tipo non agonistico e/o altre indagini richieste dal medico al fine di garantire l’elaborazione di un programma di training da poter svolgere secondo le proprie capacità ed in sicurezza. Grazie a questo progetto persone che soffrono di patologie come cardiopatie, ipertensione, diabete, patologie oncologiche o in generale over 65 anni possono godere dei molteplici benefici dell’attività fisica, fare gruppo e scoprire un nuovo modo di fare sport.