Treviso-Ostiglia, ecovandali in azione

Domenica fredda e solatia con l'Ultimo Miglio ad accogliere camminatori e cicloturisti vestito dei suoi migliori colori invernali. A rovinare il panorama e l'umore di quanti hanno da sempre a cuore questo pezzo di territorio così particolare per l'avifauna che lo frequenta e per alcune chicche botaniche che qui hanno attecchito nel corso degli anni sono arrivati gli EVI, gli Eco Vandali Insulsi, dopo un periodo di tregua che faceva sperare nel loro rinsavimento. Invece no! Sono tornati in forze e colle auto ed i furgoni pieni zeppi. Così viale della Serenissima ed i campi limitrofi all'ecocentro si sono "abbelliti" di oltre una trentina di sacconi neri stracolmi di materiale per la coibentazione e di altro genere di pattume gettato in totale spregio delle fatiche dei contadini che qui coltivano i loro terreni e di tutti quelli, arrivano dall'Europa intera, che transitano per riossigenarsi, con lo sguardo che ha , come orizzonte, le cime dei monti ammantati di neve da un lato e lo spadone, vanto gastronomico della Marca, che sta maturando dall'altro. Una novità importante ,stavolta c'è : le segnalazioni che puntualmente vengono fatte ed ormai sempre fotodocumentate ,non sono rimaste lettera morta. A dimostrarlo gli adesivi , apposti sui sacconi abbandonati ,del Nucleo Antidegrado della Polizia Locale che segnalano "indagini in corso". Speriamo sortiscano l'effetto che tutti si augurano, tranne gli EVI naturalmente, e che, individuati i responsabili di questo ennesimo vigliacco scempio, scattino sanzioni adeguate e, soprattutto tali da far desistere una volta per tutte questi individui dal riprovarci. Sarebbe davvero una notizia bomba!

Vittore Trabucco