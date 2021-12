Ultimo Miglio dell'Ostiglia: c'è aria di Natale

Gallery



Rorate Cœli desúper, Et nubes plúant justum . "Stillate, cieli, dall'alto e le nubi facciano piovere la giustizia; si apra la terra e produca la salvezza e germogli insieme la giustizia." La IV domenica d'Avvento ha visto un fine settimana di intenso lavoro per le famiglie della Contrada Moncia di San Giuseppe che costituiscono il nucleo del "GAUM" ovvero gli " Amici dell'Ultimo Miglio" gruppo spontaneo sorto per valorizzare e "sorvegliare" attivamente il percorso della ciclopedonale Ostiglia che attraversa il loro quartiere. Hanno allestito, come usano fare da ormai qualche anno, il loro personalissimo presepe composto da 2 banner che riproducono due cartoline di Natale della prima metà del secolo scorso, l'una dell'artista Antonio Collino e l'altra di un giovanissimo Leonetto Cappiello, uno dei padri, con Dudovich, Metlicovitz e Hohenstein del cartellonismo pubblicitario italiano posizionati all'inizio proprio dell'Ultimo Miglio della ciclopedonale Ostiglia in strada dell'Aeroporto, a San Giuseppe, a salutare tutti i viandanti con un sereno e lieto augurio di buone feste. I due artistici banner fanno da cornice alla suggestiva esposizione di vecchie cartoline natalizie ospitata al vicino ottocentesco capitello dedicato al Sacro Nome di Maria, meta prediletta, per la piccola oasi verde che lo circonda, degli escursionisti in transito.Un'appuntamento particolare per immergersi non solo nel verde del Bosco Lineare della Strada del Respiro, l'Ostiglia appunto, ma anche nell'arte di artisti come Carla Ruffinelli, Vanni Buttolo, Sivio Trabucco oltre a quelli sopra menzionati e, per chi volesse, in una preghiera silenziosa regalandosi , al contempo, un tuffo in un recente passato fatto di libriccino d'indirizzi, penne a sfera e, appunto, cartoline d'auguri.