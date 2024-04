Pace in terra, manifesto contro la guerra a Vittorio Veneto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

“Pace in terra”. Solo tre parole riempiono un grande manifesto bianco che campeggia a Vittorio Veneto. Un grande manifesto pubblicitario che stranamente non pubblicizza niente; che è invece un’invocazione, una speranza, un desiderio, una preghiera, ma anche forse un urlo; un urlo silenzioso contro l’allargarsi e l’aggravarsi dei conflitti armati nel mondo, primi fra i quali quello in Ucraina e in Palestina nel mondo.

“Pace in Terra” è sottoscritta da tante firme, più di 150, raccolte in poco più di tre giorni fra i cittadini vittoriesi; cittadini che non ne possono più della follia che sta sconvolgendo il pianeta e che sta provocando tragedie spaventose e inaccettabili. Il manifesto sarà esposto per almeno due mesi e nel frattempo verranno raccolte altre firme dal “Girogirotondo per la Pace”, il gruppo spontaneo che, assieme ad altre associazioni vittoriesi, ha promosso l’iniziativa, e che è convinto che solo partendo dal basso, dalla gente comune, sia possibile che la politica smetta di finanziare gli armamenti e dia il via a trattative che portino a processi di pace. per altre info: https://www.girogirotondo.org/manifesto-per-la-pace/ https://www.girogirotondo.org/azione-di-pace-lenzuolone-pace-in-terra/