Pallanuoto serie C nazionale, Stilelibero Preganziol batte Trento 13-10

Pallanuoto Serie C Nazionale Girone 2. Stilelibero Preganziol 13 Rari Nantes Trento 10.

Gol: Casavola 4, Dal Fabbro 3, Mestriner 2, Pavic 1, Villan 1, Masiero 1, Simonato 1.

Pasqua ad alta quota per il Preganziol, che, grazie alla vittoria su Trento, passerà due settimane da sola al quinto posto. L’obiettivo resta sempre la salvezza, ma questa posizione da sicurezza e certezza alla squadra, con la possibilità di fare ancora turnover e arrivare più freschi alle partite decisive per il girone di ritorno. La partita con Trento si è rivelata totalmente diversa rispetto all’andata, con Trento costretta sempre ad inseguire. La partita non è mai stata in discussione, Preganziol va sempre avanti di uno o due gol, fino al massimo vantaggio di +4(11-7) a metà quarto quarto, che chiude definitivamente i giochi. Trento, priva del proprio allenatore a causa di una squalifica, con la bolgia del pubblico trevigiano che li mette sotto pressione, fatica molto. Coach Bonetta: “Ci tenevo particolarmente ad arrivare a questa pausa pasquale con una vittoria. Importantissima perché da un lato ci dà punti che sono ossigeno in ottica salvezza, dall'altro perché io ed i ragazzi ci tenevamo particolarmente a riscattare la partita dell'andata, purtroppo caratterizzata da molto nervosismo e da diverse decisioni arbitrali che ci hanno lasciato abbastanza perplessi. Questa volta siamo partiti con il piede giusto, abbiamo quasi sempre condotto la partita e siamo stati più bravi a gestire le emozioni. I ragazzi di Trento hanno avuto il grande merito di non mollare mai, noi a rispondere colpo su colpo ai loro tentativi di rimonta. Sono contento di aver ruotato tutti i 13 in formazione e sono convinto che questo abbia contribuito al parziale finale che ha chiuso il match. Oltre che sorpassare in classifica il Trento abbiamo anche portato lo scontro diretto a nostro favore - altro mattoncino per arrivare al nostro obiettivo salvezza." Anche gli U18 hanno giocato e vinto nel weekend giusto? Coach Bonetta: “Corretto, abbiamo fatto una buona partita contro Verona, mi è piaciuto in particolare l'atteggiamento con cui siamo riusciti a rimontare e poi a vincere con poco margine. Dal punto di vista tattico avevamo un piano partita e l'abbiamo rispettato, all'inizio abbiamo sofferto un po' troppo i loro tiri da fuori. Continuiamo a fare tanti sbagli in fase di impostazione dell'azione ed al tiro ma rispetto alla settimana scorsa ci sono stati miglioramenti”.